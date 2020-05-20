Энергосистема Украины продолжает работать без шести атомных блоков

За минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 26,88 млн кВт-ч электроэнергии.

По состоянию на утро 20 мая на атомных станциях Украины в работе находятся 9 из 15 энергоблоков. Об этом сообщается на сайте НАЭК “Энергоатом“.

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Согласно сообщению, не функционируют 4 энергоблока Запорожской АЭС, по одному - Ривненской и Южно-Украинской АЭС.

“За прошедшие сутки, 19 мая, станциями выработано 176,19 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 26,88 млн кВт-ч электроэнергии“, - говорится в сообщении.

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Также, согласно информации НАЭК “Энергоатом“, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находятся в пределах нормы.

Напомним, что 18 мая в 07:52 энергоблок №1 Ривненской АЭС был отключен от энергосети. Это произошло в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов.