По словам главы НБУ, Украина впервые преодолевает глобальный кризис, который не сопровождается разрушительными последствиями для банков.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий поздравил банковских работников с профессиональным праздником. Текст поздравления размещен на сайте НБУ.

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Смолий отметил, что впервые в истории Украина преодолевает глобальный кризис, который не сопровождается разрушительными последствиями для банков.

“Наша банковская система уже не бремя для экономики, а ее спасательный круг, как это и должно быть. Сегодня я выражаю искреннюю благодарность каждому банковскому работнику страны. Ведь банковская система - это прежде всего люди, которые добросовестно и упорно работают, чтобы обеспечить ее устойчивость и надежность“, - написал глава Нацбанка.

По его словам, в Украине ежедневно, несмотря на карантин и ограничения, продолжают работать десятки тысяч банковских работников.

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“Кассиры в банковских отделениях помогают украинцам осуществлять платежи и расчеты; инкассаторы и водители работают, чтобы можно было свободно и в любое время снять наличные в банкоматах; инженеры поддерживают работу банковских сетей, чтобы мы могли рассчитываться удобно и безналично; операторы контакт-центров добросовестно отвечают на горячие вопросы и консультируют клиентов. И за это я выражаю вам искреннюю благодарность и уважение“, - добавил Смолий.

По его убеждению, благодаря самоотверженности и профессионализму банковских работников украина преодолеет коронакризис с достоинством.

Напомним, что Смолий планирует возглавлять НБУ еще пять лет.