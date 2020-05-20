По словам президента, на днях он подпишет закон о банках, который являлся условием для получения кредита от МВФ.

Зеленский сказал, когда Украина подпишет меморандум с МВФ Офис президента

Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом о программе финансирования в мае. Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, на днях он планирует подписать закон о банках, который являлся условием для получения кредита от МВФ.

“Сейчас я подпишу банковский закон, последнее условие для подписания меморандума между государством Украина и Международным валютным фондом. Банковский закон ко мне поступит завтра или послезавтра, возможно, сегодня“, - сказал Зеленский.

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Глава государства выразил уверенность, что меморандум между Украиной и МВФ будет подписан уже в мае.

“Мы подпишем этот меморандум, я уверен, что мы его подпишем в мае. Затягивать нельзя“, - сказал Зеленский.

Напомним, что Рада разблокировала “антиколомойский“ закон.