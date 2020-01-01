Кабмин одобрил проект Меморандума с МВФ: подробности
Кабинет министров Украины одобрил проект Меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 20 мая.
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Также Кабмин одобрил проект письма о намерениях к МВФ. Как отметил министр финансов Сергей Марченко, Меморандум будет подписан до конца месяца, а общая сумма программы составляет 5 млрд долларов.
Согласно проекту письма, размер первого транша должен составить 1,9 млрд долларов.
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“Достигнуто согласие с МВФ о начале новой программы для Украины stand-by сроком 18 месяцев общим объемом 5 млрд долларов. С учетом этого Украина должна направить на рассмотрение совета директоров МВФ письмо о намерениях правительства Украины и НБУ в Международный валютный фонд и меморандума о экономической и финансовой политике“, - сказал Марченко.
Напомним, что Зеленский сказал, когда Украина подпишет Меморандум с МВФ.
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