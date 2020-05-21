Мировые цены на нефть продолжают расти

По мнению аналитиков, топливо дорожает в связи со снижением запасов сырья в США.

Мировые цены на нефть в четверг продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: Транзит нефти через Украину упал на 40% - глава Укртранснафты

Так, по состоянию на 8:00 по Киеву цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent возросла на 1,85% - до 36,41 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись в цене на 1,91% - до 34,12 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, цены на нефть продолжают уверенный рост после публикации данных минэнерго Соединенных Штатов. Они показали, что запасы сырья в США упали, снизив беспокойство рынка относительно переизбытка предложения.

Читай также: За два года цены на топливо в Украине упали на 11 грн

Только за минувшую неделю запасы нефти в США уменьшились на 5 миллионов баррелей - вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали роста на 1,2 миллиона баррелей.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.