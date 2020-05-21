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Мировые цены на нефть продолжают расти

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По мнению аналитиков, топливо дорожает в связи со снижением запасов сырья в США.
Нефть продолжает дорожать на фоне снижения запасов сырья в США
Нефть продолжает дорожать на фоне снижения запасов сырья в США
depositphotos.com

Мировые цены на нефть в четверг продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:00 по Киеву цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent возросла на 1,85% - до 36,41 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись в цене на 1,91% - до 34,12 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, цены на нефть продолжают уверенный рост после публикации данных минэнерго Соединенных Штатов. Они показали, что запасы сырья в США упали, снизив беспокойство рынка относительно переизбытка предложения.

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Только за минувшую неделю запасы нефти в США уменьшились на 5 миллионов баррелей - вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали роста на 1,2 миллиона баррелей.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.

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Теги: нефть, котировки, энергоресурсы, баррель, фьючерсы
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