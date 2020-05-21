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Резкого роста уровня бедности в 2020 году не будет - Минсоцполитики

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В ведомстве считают, что сообщения о “резком росте уровня бедности“ по данным ЮНИСЕФ являются некорректными и нуждаются в уточнении.
Резкого роста уровня бедности в 2020 году не будет - Минсоцполитики
Резкого роста уровня бедности в 2020 году не будет - Минсоцполитики
depositphotos.com

Уровень бедности в Украине в 2020 году лишь на 6,5% превысит прошлогодние показатели. Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

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По данным ведомства, в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса и имела реальные шансы достичь по уровню бедности значение 2008 года. В частности, уровень бедности по абсолютному критерию снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году и продолжил снижаться в 2019.

“Вместе с тем, события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, внесли свои коррективы в показатели социально-экономического развития страны“, - говорится в сообщении.

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Согласно прогнозам Минсоцполитики, по итогам 2019 года показатель бедности ожидается на уровне 38,5%, а по итогам 2020 года уровень бедности возрастет до 45%, что лишь на 6,5%. выше значения 2019 года.

“Таким образом сообщения в СМИ о “резком росте уровня бедности с 27,2% до 43,6%“ по данным ЮНИСЕФ являются некорректными и нуждаются в уточнении“, - резюмировали в ведомстве.

Напомним, что треть украинцев считает, что ситуация с COVID-19 в стране улучшилась.

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Теги: бедность, Минсоцполитики, уровень жизни, ЮНИСЕФ, пандемия
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  21.05.2020, 10:48
Оценка:  0
гость
Роста бедности не будет - мы за ее чертой уже последние лет 7-8
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