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В 2020 году ВВП Украины сократится на 7% - прогноз

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По мнению экспертов, даже в случае длительных карантинных мероприятий спад будет меньшим, чем во время кризиса 2009 года.
ВВП Украины сократится на 7%: какие отрасли пострадают - прогноз
ВВП Украины сократится на 7%: какие отрасли пострадают - прогноз
depositphotos.com

Экономика Украины может сократиться на 7% в 2020 году в результате воздействия внешних и внутренних шоков. Об этом говорится в выводах по результатам прогноза Немецкой экономической команды совместно с Институтом экономических исследований и политических консультаций, сообщает Сегодня.

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При этом эксперты прогнозируют, что даже в случае длительных карантинных мероприятий в Украине экономический спад будет все же меньше, чем во время финансового кризиса в 2009 году.

“Это обусловлено качественной макроэкономической политикой предыдущих лет, которая увеличила устойчивость экономики и создала пространство для использования поддерживающих мер монетарной и фискальной политики“, - считают авторы исследования.

В то же время, по их мнению, больше всего пострадает сфера транспорта - сокращение объемов предоставления услуг предвидится на уровне 14,3% по сравнению с 2019 годом. Это объясняется закрытием внутренних и международных пассажирских перевозок, а также уменьшением объемов торговли товарами.

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По прогнозам авторов исследования, розничная торговля также испытает сильное негативное влияние карантина и падения спроса, что обернется снижением ее объемов на 8%.

Также отмечается, что, несмотря на существенное снижение экспорта стали, влияние пандемии на промышленность в целом в Украине будет относительно небольшим - ее падение составит 5%.

“Экономический спад в 2020 году может усугубиться, если сдерживающие меры не удастся смягчить. Чем дольше продлится карантин, в результате которого закрываются предприятия, тем медленнее будет восстановление в течение грядущих лет“, - прогнозируют аналитики.

Напомним, что ЕБРР прогнозирует восстановление украинской экономики в 2021 году.

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Теги: ВВП Украины, прогнозы, падение экономики, Коронавирус, транспорт
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