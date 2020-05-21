Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экономисты подсчитали, во сколько обошелся Украине карантин

Комментариев: 0
Если бы Украина не ввела ограничения, потери были бы на полмиллиарда долларов большими.
Экономисты подсчитали, во сколько обошелся Украине карантин
Экономисты подсчитали, во сколько обошелся Украине карантин
depositphotos.com

Введение в Украине из-за распространения COVID-19 карантина стоило Украине 53,5 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевской школы экономики, сообщает hromadske.

Читай также: В 2020 году ВВП Украины сократится на 7% - прогноз

При этом, согласно результатам исследования, если бы Украина не вводила карантин, потери экономики составили бы 54 миллиарда долларов.

Таким образом, по мнению авторов исследования, с экономической точки зрения экономия Украины благодаря карантину практически равна уровню потерь из-за ограничений. При этом важно сохранить жизни людей.

Читай также: ВВП России в апреле упал больше, чем на четверть

В Киевской школе экономики пояснили, что потери в случае не введения карантина рассчитывали на основе понятия “стоимость среднестатистической жизни“ в Украине, которая составляет приблизительно 454 тысячи долларов. Данные относительно вреда карантина для экономики получили на основе математических моделей, а также прогнозов правительства и МВФ.

Напомним, что ЕБРР прогнозирует восстановление украинской экономики в 2021 году.

Поделись:
Теги: карантин, убытки, экономика, исследования, COVID-19
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь