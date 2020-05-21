Если бы Украина не ввела ограничения, потери были бы на полмиллиарда долларов большими.

Экономисты подсчитали, во сколько обошелся Украине карантин depositphotos.com

Введение в Украине из-за распространения COVID-19 карантина стоило Украине 53,5 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевской школы экономики, сообщает hromadske.

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При этом, согласно результатам исследования, если бы Украина не вводила карантин, потери экономики составили бы 54 миллиарда долларов.

Таким образом, по мнению авторов исследования, с экономической точки зрения экономия Украины благодаря карантину практически равна уровню потерь из-за ограничений. При этом важно сохранить жизни людей.

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В Киевской школе экономики пояснили, что потери в случае не введения карантина рассчитывали на основе понятия “стоимость среднестатистической жизни“ в Украине, которая составляет приблизительно 454 тысячи долларов. Данные относительно вреда карантина для экономики получили на основе математических моделей, а также прогнозов правительства и МВФ.

Напомним, что ЕБРР прогнозирует восстановление украинской экономики в 2021 году.