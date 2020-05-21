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Мировая торговля может сократиться на треть из-за коронакризиса - ВТО

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Глубина падения зависит от продолжительности пандемии и эффективности мер по минимизации ее влияния.
Мировая торговля может сократиться на треть из-за коронакризиса - ВТО
Мировая торговля может сократиться на треть из-за коронакризиса - ВТО
wto.org

Мировая торговля в связи с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями может сократиться в 2020 году на 32% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается на сайте Всемирной торговой организации.

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В то же время, согласно оптимистическому прогнозу, мировая торговля сократится на 13%. Как отмечают в ВТО, глубина падения зависит от продолжительности пандемии и эффективности мер международного сообщества и отдельных государств по минимизации ее негативного влияния.

Также в организации сообщают, что мировая торговля продолжает свое сокращение еще с 2019 года. Тогда ВТО зафиксировала падение объемов торговли на 0,1%.

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Кроме того, сообщается, что показатель торговли товарами Всемирной торговой организации упал до самого низкого уровня с момента начала его расчетов. Индекс, запущенный в июле 2016 года, снизился до 87,6. В феврале этот показатель составлял 95,5.

Мировая торговля может сократиться на треть из-за коронакризиса - ВТО
Мировая торговля может сократиться на треть из-за коронакризиса - ВТО
wto.org

Напомним, что сокращение экономики стран ЕС идет рекордными темпами.

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Теги: торговля, прогнозы, падение, коронавирус, спад экономики
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.05.2020, 16:32
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гость
ВНИМАНИЕ:
НАМЕДНИ, КОГДА БЕЛАРУСЬ НАЧАЛА ЗАКУПАТЬ У АМЕРИКАНЦЕВ НЕФТЬ,
КАЦАПСТАН РЕЗКО НАРАСТИЛ ИМПОРТ БЕНЗИНА ИЗ ...БЕЛАРУСИ.
ТО ЕСТЬ, ЦЕНА БЕНЗИНА ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ НЕФТИ, ОКАЗАЛАСЬ НИЖЕ,
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