Мировая торговля может сократиться на треть из-за коронакризиса - ВТО
Мировая торговля в связи с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями может сократиться в 2020 году на 32% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается на сайте Всемирной торговой организации.
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В то же время, согласно оптимистическому прогнозу, мировая торговля сократится на 13%. Как отмечают в ВТО, глубина падения зависит от продолжительности пандемии и эффективности мер международного сообщества и отдельных государств по минимизации ее негативного влияния.
Также в организации сообщают, что мировая торговля продолжает свое сокращение еще с 2019 года. Тогда ВТО зафиксировала падение объемов торговли на 0,1%.
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Кроме того, сообщается, что показатель торговли товарами Всемирной торговой организации упал до самого низкого уровня с момента начала его расчетов. Индекс, запущенный в июле 2016 года, снизился до 87,6. В феврале этот показатель составлял 95,5.
Напомним, что сокращение экономики стран ЕС идет рекордными темпами.
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