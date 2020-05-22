В январе-апреле 2020 года объем физического оборота оборота розничной торговли увеличился на 3,2%.

Объем розничной торговли за апрель упал почти на четверть - Госстат depositphotos.com

Физический объем оборота розничной торговли в Украине в апреле 2020 года по сравнению с мартом упал на 23%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным ведомства, объем розничной торговли в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 14,9%.

Объем розничной торговли за апрель упал почти на четверть - Госстат ukrstat.gov.ua

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В то же время в январе-апреле 2020 года индекс физического объема оборота розничной торговли относительно января-апреля 2019 года составил 103,2%.

Напомним, что в Украине в апреле “закрылись“ более 13 тысяч физических лиц-предпринимателей.