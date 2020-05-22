Начальница отделения госбанка присвоила миллион гривен - прокуратура

Сумма украденных денег может достигать 10 миллионов гривен.

Киевская городская прокуратура №1 уведомила о подозрении начальницу центрального отделения госбанка в Киеве о нелегальном снятии денег клиентов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры города Киева.

Читай также: НАБУ завело дело на генпрокурора Венедиктову

По данным следствия, подозреваемая, злоупотребляя служебным положением, в сговоре с другими сотрудниками отделения незаконно присвоила денежные средства 19-ти клиентов банка на общую сумму около 1 млн гривен. Сейчас проверяется информация о завладении подозреваемой еще 9 млн гривен.

Согласно данным прокуратуры, сообщники фигурантки, используя чужой логин и пароль, получили доступ к автоматизированной банковской системе и без ведома клиентов банка меняли информацию, которая обрабатывается в системе.

Читай также: На Херсонщине чиновники воровали деньги на борьбу с COVID-19

“В результате злоумышленники создавали официальные банковские документы и проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов потерпевших. После этого деньги передавались начальнице отделения, которая распоряжалась ими по своему усмотрению“, - говорится в сообщении.

Действия подозреваемой квалифицированы по части 3 статьи 191 ККУ. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование ведет Голосеевское управление полиции ГУНП в г. Киеве.

Напомним, в что пенитенциарных учреждениях выявили хищений на 170 млн грн.