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Начальница отделения госбанка присвоила миллион гривен - прокуратура

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Сумма украденных денег может достигать 10 миллионов гривен.
Начальницу отделения госбанка уличили в хищении 1 млн гривен
Начальницу отделения госбанка уличили в хищении 1 млн гривен
depositphotos.com

Киевская городская прокуратура №1 уведомила о подозрении начальницу центрального отделения госбанка в Киеве о нелегальном снятии денег клиентов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры города Киева.

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По данным следствия, подозреваемая, злоупотребляя служебным положением, в сговоре с другими сотрудниками отделения незаконно присвоила денежные средства 19-ти клиентов банка на общую сумму около 1 млн гривен. Сейчас проверяется информация о завладении подозреваемой еще 9 млн гривен.

Согласно данным прокуратуры, сообщники фигурантки, используя чужой логин и пароль, получили доступ к автоматизированной банковской системе и без ведома клиентов банка меняли информацию, которая обрабатывается в системе.

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“В результате злоумышленники создавали официальные банковские документы и проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов потерпевших. После этого деньги передавались начальнице отделения, которая распоряжалась ими по своему усмотрению“, - говорится в сообщении.

Действия подозреваемой квалифицированы по части 3 статьи 191 ККУ. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование ведет Голосеевское управление полиции ГУНП в г. Киеве.

Напомним, в что пенитенциарных учреждениях выявили хищений на 170 млн грн.

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Теги: хищения, госбанк, банковские счета, банковские работники, прокуратура
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