Цены на нефть неожиданно обвалились

Инвесторы опасаются, что падение спроса на топливо в Китае возобновится.

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились в среднем на 4-5%. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:48 по Киеву цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 4,02% - до 34,61 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 5,51% - до 32,02 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, падению цен на нефть послужил доклад премьера Государственного совета Китая Ли Кэцяна, Тот, в частности, сообщил, что власти КНР на фоне эпидемии коронавируса не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году, которые обычно озвучивались на открытии сессии парламента.

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Новости из КНР спровоцировали опасения, что последствия пандемии будут и далее снижать спрос на топливо в Китае - второго по величине потребителя нефти в мире.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.