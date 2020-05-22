АМКУ призвал авиаперевозчиков не называть даты начала продаж билетов

Карантинные ограничения на осуществление авиарейсов могут быть продлены на неопределенный срок.

Антимонопольный комитет предупредил авиаперевозчиков об ответственности за продажу билетов на международные рейсы, которые могут не состояться из-за продолжения карантина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, некоторые авиаперевозчики распространяют информацию о возможности купить авиабилеты на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года. При этом они не указывают, что карантинные ограничения на осуществление таких рейсов могут быть продлены на неопределенный срок.

“Такая информация может ввести в заблуждение потребителей, поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности“, - отмечают в АМКУ.

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Таким образом, комитет призывает авиаперевозчиков:

воздержаться от распространения неполной информации, содержание которой касается продажи билетов с 23 мая 2020 года;

предоставлять потребителям полную и актуальную информацию о невозможности осуществления регулярного рейса, если авиасообщение между Украиной и другими странами не будет открыто;

предоставлять полные и доступные сведения о всех вариантах обслуживания, в частности путем размещения на собственном сайте информации по возмещению стоимости авиабилетов в связи с отменой рейсов.

“Хотим напомнить авиаперевозчикам, что нарушение Закона Украины “О защите от недобросовестной конкуренции“ влечет наложение штрафа в размере до пяти процентов дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф“, - резюмировали в АМКУ.

Напомним, что до 15 июня правительство не будет рассматривать вопрос о возобновлении авиасообщения с внешним миром.