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АМКУ призвал авиаперевозчиков не называть даты начала продаж билетов

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Карантинные ограничения на осуществление авиарейсов могут быть продлены на неопределенный срок.
АМКУ призвал авиаперевозчиков не называть даты начала продаж билетов
АМКУ призвал авиаперевозчиков не называть даты начала продаж билетов
facebook.com/airportboryspil

Антимонопольный комитет предупредил авиаперевозчиков об ответственности за продажу билетов на международные рейсы, которые могут не состояться из-за продолжения карантина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, некоторые авиаперевозчики распространяют информацию о возможности купить авиабилеты на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года. При этом они не указывают, что карантинные ограничения на осуществление таких рейсов могут быть продлены на неопределенный срок.

“Такая информация может ввести в заблуждение потребителей, поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности“, - отмечают в АМКУ.

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Таким образом, комитет призывает авиаперевозчиков:

  • воздержаться от распространения неполной информации, содержание которой касается продажи билетов с 23 мая 2020 года;
  • предоставлять потребителям полную и актуальную информацию о невозможности осуществления регулярного рейса, если авиасообщение между Украиной и другими странами не будет открыто;
  • предоставлять полные и доступные сведения о всех вариантах обслуживания, в частности путем размещения на собственном сайте информации по возмещению стоимости авиабилетов в связи с отменой рейсов.

“Хотим напомнить авиаперевозчикам, что нарушение Закона Украины “О защите от недобросовестной конкуренции“ влечет наложение штрафа в размере до пяти процентов дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф“, - резюмировали в АМКУ.

Напомним, что до 15 июня правительство не будет рассматривать вопрос о возобновлении авиасообщения с внешним миром.

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Теги: Антимонопольный комитет, авиасообщение, авиаперевозчики, рейсы, карантин
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