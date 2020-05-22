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Под "Большую стройку" попало почти 400 социальных объектов

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Почти все школы, включенные в проект, должны будут открыться уже к началу учебного года.
Под "Большую стройку" попало почти 400 социальных объектов
Под "Большую стройку" попало почти 400 социальных объектов
depositphotos.com

Новый проект “Большая стройка“ включает в себя 375 объектов социальной инфраструктуры, среди которых 137 школ, 116 детских сада и 122 спортивных объекта. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, сообщает Перший діловий.

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По его словам, почти все школы, включенные в проект, должны открыться к началу учебного года, если же это технически будет невозможно, они откроются в четвертом квартале 2020 года.

Чернышев отметил, что контролировать ход строительства всех объектов будут главы областных администраций, при этом министерство будет заниматься проверкой строительных площадок.

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“Рабочие поездки уже были осуществлены в Полтавскую, Черниговскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую и Ривненскую области”, - сообщил чиновник.

Напомним, что в Украине стартовал проект “Большая стройка“.

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Теги: большая стройка, Минрегион, школы, детсады, спортзалы
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