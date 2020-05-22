В НБУ отреагировали на подписание банковского закона

"Это важная веха на пути Украины к новой программе сотрудничества с МВФ".

В Национальном банке Украины приветствовали подписание президентом Владимиром Зеленским банковского закона о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам. Об этом сообщается на Facebook-странице регулятора.

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В Нацбанке напомнили, что новый закон запрещает возврат обанкротившихся банков экс-собственникам и на рынок, вносит изменения в процесс обжалования решений НБУ о выведении банков, а также ускоряет передачу активов переходному и принимающему банку.

В то же время, отмечают в НБУ, банковский закон не наделяет Нацбанк дополнительными сверхполномочиями, не вводит внешнее управление над НБУ, не ставит регулятора выше судебной системы, не позволяет НБУ уничтожать банковскую систему, не затрагивает право собственности и не имеет никакого отношения к рынку земли и ее продажи.

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“И не забывайте: это важная веха на пути Украины к новой программе сотрудничества с МВФ“, - резюмировали в Нацбанке.

Напомним, что президент подписал “антиколомойский“ закон.