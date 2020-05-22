Нынешние цены на газ в Европе намного ниже безубыточности любого российского поставщика газа, включая “Газпром“.

Цены на газ в Европе упали до уровня стоимости добычи в России - СМИ depositphotos.com

Спотовая цена на газ в Европе в четверг упала за день сразу на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров. Об этом сообщает Интерфакс.

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Согласно данным издания, в России газ стоит столько лишь в одном регионе страны - Ямало-Ненецком автономном округе, где фактическая цена “на скважине“ составляет $36,8 за тысячу кубов.

Аналитики “ВТБ Капитал“ в специальной записке подчеркнули, что нынешние цены на газ в Европе “намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая “Газпром“.

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“Учитывая, что почти 70% поставок российского газового гиганта каким-то образом связаны со спотом, мы ожидаем, что он сообщит о слабых финансовых результатах за второй квартал 2020 года, если ситуация сохранится. Поэтому мы видим риски снижения нашего финансового прогноза для “Газпрома“ на краткосрочную перспективу“, - предупреждают аналитики.

Напомним, что доходы Газпрома резко упали в начале года.