Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цены на газ в Европе упали до уровня стоимости добычи в России - СМИ

Комментариев: 1
Нынешние цены на газ в Европе намного ниже безубыточности любого российского поставщика газа, включая “Газпром“.
Цены на газ в Европе упали до уровня стоимости добычи в России - СМИ
Цены на газ в Европе упали до уровня стоимости добычи в России - СМИ
depositphotos.com

Спотовая цена на газ в Европе в четверг упала за день сразу на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров. Об этом сообщает Интерфакс.

Читай также: Россия снизила цену на газ для Болгарии на 40%

Согласно данным издания, в России газ стоит столько лишь в одном регионе страны - Ямало-Ненецком автономном округе, где фактическая цена “на скважине“ составляет $36,8 за тысячу кубов.

Аналитики “ВТБ Капитал“ в специальной записке подчеркнули, что нынешние цены на газ в Европе “намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая “Газпром“.

Читай также: Конкурент Газпрома начал поставки в Египет

“Учитывая, что почти 70% поставок российского газового гиганта каким-то образом связаны со спотом, мы ожидаем, что он сообщит о слабых финансовых результатах за второй квартал 2020 года, если ситуация сохранится. Поэтому мы видим риски снижения нашего финансового прогноза для “Газпрома“ на краткосрочную перспективу“, - предупреждают аналитики.

Напомним, что доходы Газпрома резко упали в начале года.

Поделись:
Теги: газ, цены на газ, Газпром, Европа, энергоресурсы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.05.2020, 13:18
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!

СЛЕДУЕТ ДОБАВИТЬ:
НАМЕДНИ, КОГДА БЕЛАРУСЬ НАЧАЛА ЗАКУПАТЬ У АМЕРИКАНЦЕВ НЕФТЬ,
КАЦАПСТАН РЕЗКО НАРАСТИЛ ИМПОРТ БЕНЗИНА ИЗ ...БЕЛАРУСИ.
ТО ЕСТЬ, ЦЕНА БЕНЗИНА ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ НЕФТИ, ОКАЗАЛАСЬ НИЖЕ,
ЧЕМ ПРОИЗВОДСТВО СВОЕГО, КАЦАПСКОГО!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь