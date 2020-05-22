40% объектов отсутствует в Госреестре имущественных прав на недвижимость.

В Минфине подсчитали потери от неуплаты налога на недвижимость depositphotos.com

Неуплата налога на недвижимое жилое и нежилое имущество ежегодно приносит 2 млрд грн убытков местным бюджетам. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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По данным ведомства, это происходит из-за отсутствия около 40% объектов налогообложения в Государственном реестре имущественных прав на недвижимость.

В Минфине считают, что для увеличения поступлений органы местного самоуправления должны обеспечить полноценное наполнение Госреестра и перенос архивной информации о правах собственности на недвижимое имущество с бумажных носителей в электронную базу.

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“Это даст возможность налоговым органам получить соответствующую информацию для начисления соответствующих обязательств“, - говорится в сообщении.

По прогнозам министерства, проведение этой работы в этом году позволит дополнительно привлечь в местные бюджеты в 2021 году около 2 млрд гривен.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд отказал прокурору САП во взятии под стражу экс-президента Укрбуда Максима Микитася.