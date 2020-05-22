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Зеленский анонсировал кредитную программу по ремонту дорог: детали

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Для ремонтов и строительства дорог местного значения ОГА смогут привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии.
Зеленский анонсировал кредитную программу по ремонту дорог
Зеленский анонсировал кредитную программу по ремонту дорог
depositphotos.com

Для ремонтов и строительства дорог местного значения облгосадминистрации смогут привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии. Об этом во время селекторного совещания рассказал президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

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По словам Зеленского, механизм привлечения этих средств был наработан в совместном проекте Офиса президента, правительства и Укравтодора. Необходимые законопроекты для привлечения дополнительного финансирования на обновление местных дорог уже зарегистрированы в Верховной Раде.

“Сегодня чрезвычайно важно снизить кредитную ставку и сделать ее фиксированной, потому что никто не заинтересован брать кредиты при высокой плавающей ставке“, - сказал Зеленский.

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По его словам, тесное сотрудничество правительства, парламента, Нацбанка и местных властей поможет эффективному обновлению украинских дорог.

Напомним, что Зеленский запросил у глав ОГА планы ремонта дорог.

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Теги: Зеленсикй, дороги местного значения, кредиты, Укравтодор, облгосадминистрации
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  22.05.2020, 14:36
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гость
Кредиты от приват-банк?
гость  (аноним)  22.05.2020, 14:32
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Типа найдите деньги сами))
гость  (аноним)  22.05.2020, 14:16
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Лунатик живёт в открытом космосе)
гость  (аноним)  22.05.2020, 13:31
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гость
Латка на латку, и тут латка на латку, не ямки а кочки уже. А вот там ямы но ещё норм, не большие, присыпать их гравием в дождь с лопаты))
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