Зеленский анонсировал кредитную программу по ремонту дорог: детали

Для ремонтов и строительства дорог местного значения ОГА смогут привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии.

Для ремонтов и строительства дорог местного значения облгосадминистрации смогут привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии. Об этом во время селекторного совещания рассказал президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

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По словам Зеленского, механизм привлечения этих средств был наработан в совместном проекте Офиса президента, правительства и Укравтодора. Необходимые законопроекты для привлечения дополнительного финансирования на обновление местных дорог уже зарегистрированы в Верховной Раде.

“Сегодня чрезвычайно важно снизить кредитную ставку и сделать ее фиксированной, потому что никто не заинтересован брать кредиты при высокой плавающей ставке“, - сказал Зеленский.

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По его словам, тесное сотрудничество правительства, парламента, Нацбанка и местных властей поможет эффективному обновлению украинских дорог.

Напомним, что Зеленский запросил у глав ОГА планы ремонта дорог.