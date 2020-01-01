Петрашко дал прогноз по урожаю зерновых

Ситуация с посевами на данном этапе стабильная, продовольственной безопасности страны ничего не угрожает.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году составит 65-68 миллионов тонн, что на 10% ниже показателя прошлого года. О таком прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассказал глава ведомства Игорь Петрашко, сообщает УНИАН.

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“Что касается прогноза по урожаю, то планируем где-то на 10% меньше, чем в прошлом году - 65-68 миллионов тонн. Есть пострадавшие южные области, их отдельные районы. В целом по Украине ситуация стабильная“, - отметил чиновник.

По словам Петрашко, ситуация с посевами на данном этапе нормальная, поэтому продовольственной безопасности страны ничего не угрожает.

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Напомним, что в 2020 году урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине может упасть более чем на 10% и составит около 67,5 млн тонн (-7,7 млн тонн). Такой прогноз дает Национальный научный центр Институт аграрной экономики.