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Лайт-версия: Гетманцев рассказал о новой программе с МВФ

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По словам главы профильного комитета, программа stand-by направлена ​​на поддержку стран в период сложных экономических обстоятельств.
Лайт-версия: Гетманцев рассказал о новой программе с МВФ
Лайт-версия: Гетманцев рассказал о новой программе с МВФ
facebook.com/danil.getmantsev

Список условий, которые Украина должна будет выполнять после подписания Меморандума с МВФ по программе stand-by, будет меньшим, чем по расширенной программе. Об этом в эфире ZIK сообщил народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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По его словам, политические скандалы, в частности ситуация с “пленками Деркача“, не повлияют на получение следующего транша от МВФ, поскольку Украина выполнила для этого все условия.

“Программа Stand By направлена ​​на поддержку стран именно в период сложных экономических обстоятельств. И она предполагает меньшие требования к стране, поэтому мы рассчитываем на то, что в Меморандуме мы будем иметь небольшой объем обязательств перед нашими кредиторами, перед нашими международными партнерами“, - сказал Гетманцев.

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В то же время парламентарий отметил, что переговоры относительно условий, на которых будет  подписан Меморандум между Украиной и МВФ, еще продолжаются.

“МВФ предложил нам лайт-версию программы с меньшими требованиями к нам в связи именно с теми экономическими проблемами, которые мешают проведению глубоких структурных реформ в нашем государстве, но позволяют проводить те реформы, которые начаты“, - подытожил Гетманцев.

Напомним, что Гетманцев пояснил закон о банках и необходимость кредитов МВФ.

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Теги: Гетманцев, МВФ, Stand-By, кредиты, транш
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