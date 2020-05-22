Украина надеется на обновление Соглашения об ассоциации с ЕС

По словам министра экономики, приоритетным вопросом для Украины является устранение технических барьеров в торговле с Евросоюзом.

Украина надеется начать обновление Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом во время встречи с послом ЕС, главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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По его словам, Европейский Союз остается главным торговым партнером Украины - так, в прошлом году по сравнению с 2018 годом, товарооборот между Украиной и ЕС увеличился на 5,5% и составил 45,7 млрд долларов, из которых экспорт составил 20,8 млрд долларов.

“Мы надеемся начать обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот вопрос особенно актуален из-за непростой ситуации в международной торговле. Также приоритетным вопросом для нас является устранение технических барьеров в торговле с ЕС. Мы готовы к заключению Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции“, - сказал украинский чиновник.

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Во время встречи стороны также обсудили вопросы государственных закупок, которые могут существенно повлиять на рост украинского производства. В частности, Петрашко отметил, что сейчас Минэкономики работает над проектом регламента, правила которого не будут противоречить международным обязательствам в сфере закупок.

Напомним, что ЕС определил цели для Восточного партнерства.