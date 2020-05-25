Послы G7 поприветствовали соглашение Украины и МВФ

Программа помощи укрепит макроэкономическую стабильность Украины и поможет ей справиться с COVID-19.

Появилась реакция G7 на договоренность Украины и МВФ о новой программе wikipedia.org

Послы стран G7 приветствуют Украину и Международный валютный фонд с достижением соглашения о новой программе помощи, рассчитанной на 18 месяцев. Об этом сообщила в Twitter Группа поддержки послов G7 в Украине.

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В частности, послы отмечают, что программа поможет укрепить макроэкономическую стабильность Украины и справиться с кризисом COVID-19.

Появилась реакция G7 на договоренность Украины и МВФ о новой программе Скриншот

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“Послы стран G7 приветствуют Украину и МВФ с достижением соглашения на рабочем уровне по новой программе помощи, которая укрепит макроэкономическую стабильность Украины и поможет ей справиться с кризисом COVID-19“, - говорится в сообщении.

Напомним, что лидеры G7 договорились о восстановлении экономики.