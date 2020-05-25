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Нефть в понедельник утром медленно дорожает

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Повышению цен на "черное золото" способствует анонсированное американскими компаниями сокращение добычи сланцевой нефти.
Нефть в понедельник утром медленно дорожает
Нефть в понедельник утром медленно дорожает
depositphotos.com

Мировые цены на нефть начали неделю слабым ростом после резкого падения в пятницу. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8.21 по Киеву июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0.43% - до 35.26 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0.87% - до 33.54 доллара за баррель.

В то же время, по мнению аналитиков, предпосылки для дальнейшего роста цен на топливо все еще выглядят многообещающими. Американские компании, добывающие сланцевую нефть, объявили, что с начала июня сокращают добычу на 1,75 млн баррелей.

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Кроме того эксперты напоминают об уменьшении добычи в странах ОПЕК согласно достигнутой ранее договоренности, а также о постепенном послаблении антивирусных ограничений. Все это, по мнению наблюдателей, будет и далее провоцировать повышение спроса на сырье.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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