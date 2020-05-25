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Минюст назвал ТОП-5 должников по выплате зарплат в Украине

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Украинские предприятия задолжали работникам почти 900 млн гривен.
Минюст назвал ТОП-5 должников по выплате зарплат в Украине
Минюст назвал ТОП-5 должников по выплате зарплат в Украине
depositphotos.com

В органах Государственной исполнительной службы находится 22,9 тысяч исполнительных документов о взыскании зарплаты на сумму 879,1 млн грн. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

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Так, возглавляет список должников ОАО “Сумское НПО“. Предприятие задолжало 3 181 работнику 143,1 млн грн. Продажа имущества предприятия для погашения задолженности назначена на июнь 2020 года.

На втором месте антирейтинга находится ОАО “Футбольный клуб “Металлист“ (Харьковская область). Клуб находится в процедуре банкротства с 2017 года. По состоянию на 18 мая задолженность перед 34 работниками составляет 117,4 млн грн.

Третье место в списке должников занимает Харьковское государственное авиационное производственное предприятие. Руководство задолжало 2 тысячам 739 его работникам 74,3 млн грн.

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На четвертом месте находится ЗАО “Северодонецкое объединение Азот“ (Луганская область). Его долг 820 работникам составляет 26,8 млн грн. Реализация имущества предприятия уже началась.

Замыкает ТОП-5 предприятий-должников ЗАО “Азовобщемаш“ (Донецкая область) с долгом 25,5 млн грн в пользу 681 работника. Предприятие находится в процедуре банкротства с 2016 года.

Напомним, что президент Украины Владимир пригрозил главам ОГА за зарплаты медикам.

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Теги: зарплаты, должники, предприятия, банкротство, имущество
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