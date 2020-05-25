Уход в онлайн позитивно сказался как на числе пользователей аукционов, так и на количестве реализуемого имущества.

Торги в карантин: что поменялось в работе государственных аукционов depositphotos.com

Государственные предприятия “Прозорро.Продажі“ и “СЕТАМ“ не только успешно преодолели возникшие трудности, но и использовали “карантинные месяцы“ в пользу. Об этом сообщает издание Сегодня.

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По словам директора ГП “Прозорро.Продажі“ Алексея Соболева, с начала карантина были отменены все “оффлайновые“ аукционы, проведение которых требовало от участников собраться в одном помещении. То, что торги повсеместно переместились в онлайн, в свою очередь положительно повлияло на рост числа пользователей.

“Это, прежде всего, объясняется тем, что все взаимодействие происходит в режиме онлайн. Обычные аукционы “с голоса“, когда участники должны собираться на аукцион в одном помещении, конечно были бы перенесены или даже отменены“, - говорит он.

Слова Соболева подтверждает директор ГП “СЕТАМ“ Александр Мамро.

“Наши пользователи могут купить лот, не выходя из собственного жилья. Можно даже заказать доставку купленного автомобиля под самое крыльцо - эта услуга также появилась недавно“, - рассказывает он.

Уход в онлайн позитивно сказался как на числе пользователей аукционов, так и на количестве реализуемого имущества. Так, в апреле в “Прозорро.Продажі“ зафиксировали рекорд посещаемости.

“Успешно происходят продажи лотов Фонда гарантирования вкладов физических лиц, малой приватизации, продано большинство из выставленных в этом году специальных разрешений на пользование недрами, довольно положительно, как для начала пилотного проекта, идут продажи необработанной древесины, большое внимание потенциальных покупателей привлекли таможенные аукционы“, - говорит Алексей Соболев.

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“По арестованному имуществу мы даже наблюдаем увеличение примерно в 100 млн грн по сравнению с прошлым годом. Общая сумма продажи имущества за период карантина составила почти 400 млн грн. Среднее увеличение цены по реализованным лотам также увеличилось с 9% в 2019 году до 15% в период карантина 2020 года“, - сообщил Александр Мамро.

По его словам, люди больше покупали легковые автомобили – 228 успешных аукционов, жилую недвижимость – 208 и мобильные телефоны – 160. Самый дорогой реализованный лот на карантине - недвижимость во Львовской области от ПриватБанка, которая ушла с молотка за 31 920 000 грн.

В обоих предприятиях рассказывают о достижениях в период карантина. Так, в СЕТАМе открыли информацию о победителях торгов арестованным имуществом теперь все желающие могут после завершения аукциона увидеть ФИО или наименование юридического лица-победителя.

Напомним, что названы самые необычные лоты, выставленные в Украине на аукцион.