В Украине может появиться еще одно министерство - Шмыгаль

В правительстве намерены создать отдельное аграрное ведомство, усилить промышленный блок и разделить Минэкоэнерго.

В Украине может появиться отдельное аграрное министерство, а также будет усилен промышленный блок. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами“, - сказал глава правительства.

Также, по его словам, на данный момент существует несколько вариантов усиления промышленного блока правительства.

“Каким образом это делать, пока дискутируется - создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации“, - уточнил Шмыгаль.

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Кроме того, он сообщил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины будет разделено на два профильных ведомства. По его словам, объединение этих министерств не дало ожидаемого эффекта.

“Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем - угольная отрасль, а потом - о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет“, - резюмировал премьер.

Напомним, что Шмыгаль рассказал, как он стал премьер-министром.