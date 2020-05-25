Эксперт дал прогноз курса доллара на неделю

По мнению Иосуба, рост курса валюты объясняется отложенным спросом населения.

На начавшейся неделе курс доллара по отношению к гривне будет расти. Такое мнение высказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

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Он напомнил, что за прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,2%.

“После длительного снижения с прошлой среды доллар перешел к росту. Вероятно, на росте курса валюты сказывается отложенный спрос населения, который сложно было реализовать во время карантинных мероприятий, и который реализуется сейчас“, - считает Иосуб.

В то же время, по его словам, по мере удовлетворения этого отложенного спроса гривна вновь стабилизируется.

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“На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,2 грн.“, - прогнозирует аналитик.

Напомним, что ломбардам разрешат заниматься обменом валют.