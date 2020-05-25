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Эксперт дал прогноз курса доллара на неделю

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По мнению Иосуба, рост курса валюты объясняется отложенным спросом населения.
Эксперт дал прогноз курса доллара на неделю
Эксперт дал прогноз курса доллара на неделю
flickr.com

На начавшейся неделе курс доллара по отношению к гривне будет расти. Такое мнение высказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

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Он напомнил, что за прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,2%.

“После длительного снижения с прошлой среды доллар перешел к росту. Вероятно, на росте курса валюты сказывается отложенный спрос населения, который сложно было реализовать во время карантинных мероприятий, и который реализуется сейчас“, - считает Иосуб.

В то же время, по его словам, по мере удовлетворения этого отложенного спроса гривна вновь стабилизируется.

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“На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,2 грн.“, - прогнозирует аналитик.

Напомним, что ломбардам разрешат заниматься обменом валют.

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Теги: курс валют, доллар, гривна, валютный рынок, межбанк
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