МВФ выдвинул Украине новые требования - СМИ

Условия кредитования могут корректироваться по ходу реализации программы.

После принятия Верховной Радой банковского закона Международный валютный фонд выдвинул Украине новые условия для получения транша. Об этом сообщают Українські новини.

Читай также: Украина и МВФ договорились о кредите stand-by на пять миллиардов долларов

По информации издания, их можно разделить на несколько блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный.

Так, по энергетическому направлению для получения второго транша Украине будет необходимо привести устав Нафтогаза в соответствии нормам Организации экономического сотрудничества и развития. Это означает необходимость пересмотра ограничений полномочий наблюдательного совета компании. Также необходимо будет в новых договорах на предоставление коммунальных услуг упростить процедуру смены поставщиков газа.

В банковской сфере требуется на законодательном уровне изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия. Также до лета Нацбанк должен утвердить план работы с проблемными активами госбанков.

Читай также: Лайт-версия: Гетманцев рассказал о новой программе с МВФ

Кроме того, МВФ требует ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц. Для этого нужно будет внести изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и изменить закон о банках и банковской деятельности в части структуры капитала банков и требований к капиталу.

По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с пандемией.

По мнению собеседников издания - и тех, кто непосредственно участвовал в подготовке Меморандума, и тех, кто знаком с документом, - в этих условиях нет ничего сверхъестественного, и они вполне реальны для выполнения. При этом Условия кредитования могут корректироваться по ходу реализации программы.

Напомним, что Кабмин одобрил проект Меморандума с МВФ.