МВФ выдвинул Украине новые требования - СМИ
После принятия Верховной Радой банковского закона Международный валютный фонд выдвинул Украине новые условия для получения транша. Об этом сообщают Українські новини.
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По информации издания, их можно разделить на несколько блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный.
Так, по энергетическому направлению для получения второго транша Украине будет необходимо привести устав Нафтогаза в соответствии нормам Организации экономического сотрудничества и развития. Это означает необходимость пересмотра ограничений полномочий наблюдательного совета компании. Также необходимо будет в новых договорах на предоставление коммунальных услуг упростить процедуру смены поставщиков газа.
В банковской сфере требуется на законодательном уровне изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия. Также до лета Нацбанк должен утвердить план работы с проблемными активами госбанков.
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Кроме того, МВФ требует ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц. Для этого нужно будет внести изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и изменить закон о банках и банковской деятельности в части структуры капитала банков и требований к капиталу.
По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с пандемией.
По мнению собеседников издания - и тех, кто непосредственно участвовал в подготовке Меморандума, и тех, кто знаком с документом, - в этих условиях нет ничего сверхъестественного, и они вполне реальны для выполнения. При этом Условия кредитования могут корректироваться по ходу реализации программы.
Напомним, что Кабмин одобрил проект Меморандума с МВФ.
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