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МВФ выдвинул Украине новые требования - СМИ

Комментариев: 2
Условия кредитования могут корректироваться по ходу реализации программы.
МВФ выдвинул Украине новые требования - СМИ
МВФ выдвинул Украине новые требования - СМИ
depositphotos

После принятия Верховной Радой банковского закона Международный валютный фонд выдвинул Украине новые условия для получения транша. Об этом сообщают Українські новини.

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По информации издания, их можно разделить на несколько блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный.

Так, по энергетическому направлению для получения второго транша Украине будет необходимо привести устав Нафтогаза в соответствии нормам Организации экономического сотрудничества и развития. Это означает необходимость пересмотра ограничений полномочий наблюдательного совета компании. Также необходимо будет в новых договорах на предоставление коммунальных услуг упростить процедуру смены поставщиков газа.

В банковской сфере требуется на законодательном уровне изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия. Также до лета Нацбанк должен утвердить план работы с проблемными активами госбанков.

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Кроме того, МВФ требует ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц. Для этого нужно будет внести изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и изменить закон о банках и банковской деятельности в части структуры капитала банков и требований к капиталу.

По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с пандемией.

По мнению собеседников издания - и тех, кто непосредственно участвовал в подготовке Меморандума, и тех, кто знаком с документом, - в этих условиях нет ничего сверхъестественного, и они вполне реальны для выполнения. При этом Условия кредитования могут корректироваться по ходу реализации программы.

Напомним, что Кабмин одобрил проект Меморандума с МВФ.

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Теги: МВФ, программа stand-by, кредитирование, Госбюджет, НБУ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.05.2020, 16:51
Оценка:  -1
гость
Ахаахах)) развели как .ОХОВ!!!
fjyhffdlf    25.05.2020, 16:33
Оценка:  -1
fjyhffdlf
Для нашей недостраны,находящейся под внешним управлением вымирающей от коронавируса"сверхдержавы&qu ot;,не может быть неаыполнимых условий!)))))))))))))))
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