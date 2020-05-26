Криклий сообщил, когда Укрзализныця откроет продажу билетов

В компании ждут решения всех областных комиссий о готовности к запуску ж/д транспорта.

Билеты на поезда в Украине начнут продаваться, когда все области сообщат о готовности к запуску железнодорожного транспорта. Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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“Укрзализныця начнет продажу билетов как только получит решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения!“ - написал Криклий.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця готова вернуться к нормальному режиму работы уже с 1 июня. В первую очередь будут запущены поезда, следующие на дальние расстояния.

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До этого появилась информация о том, что Укрзализныця разработала план мероприятий по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки.

Напомним, что в Укрзализныце урезали зарплаты ТОП-менеджеров.