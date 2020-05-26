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В Раде ждут от Кабмина список объектов, не подлежащих приватизации

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Правительство должно внести на рассмотрение парламента перечень объектов, не подлежащих приватизации, в течение 10 дней.
В Раде ждут от Кабмина список объектов, не подлежащих приватизации
В Раде ждут от Кабмина список объектов, не подлежащих приватизации
depositphotos.com

Парламентский комитет по вопросам экономического развития требует от Кабинета министров в течение 10 дней подать на рассмотрение парламента перечень гособъектов, не подлежащих приватизации. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

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Сообщается, что члены комитета рассмотрели проекты законов “О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации“ (№2831-1) и “О возобновлении действия закона “О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации“ (№2831-2).

Во время обсуждения отмечалось, что список объектов, не подлежащих приватизации, должно подавать правительство, а не народные депутаты, поэтому оба законопроекта было рекомендовано отклонить как неприемлемые.

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“Комитет принял решение обратиться к Кабинету министров с требованием в течение десяти календарных дней внести на рассмотрение Верховной Рады перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации“, - говорится в сообщении.

Напомним, что Фонд госимущества получил 305 государственных предприятий для дальнейшей приватизации.

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Теги: приватизация, госимущество, Кабмин, Верховная Рада, предприятия
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