Цены на нефть продолжают расти

Спрос на топливо восстанавливается по мере постепенного снятия странами карантинных ограничений.

Цены на нефть на мировых рынках во вторник утром продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:03 по Киеву июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 1,97% - до 36,23 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 3,43% - до 34,4 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, рост цен на нефть вызван тем, что участники рынка придерживаются обязательств по сокращению объемов добычи.

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Кроме того, все больше стран постепенно снимают карантинные ограничения, что влечет за собой восстановление спроса на топливо.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.