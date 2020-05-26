Гетманцев рассказал, когда Украина сможет отказаться от кредитов МВФ

В среднесрочной перспективе целью Украины в кредитной политике является прекращение кредитования у МВФ после выплаты фонду всех долгов.

Украина может отказаться от новых программ финансирования от Международного валютного фонда через 3-4 года. Об этом в интервью УНИАН сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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По его словам, в среднесрочной перспективе целью Украины в кредитной политике является прекращение кредитования у МВФ после выплаты фонду всех долгов.

“Это вполне реально. Мы должны заменять дорогие кредиты на дешевые, короткие - на длинные. Уменьшать объем долга настолько, насколько это возможно, и увеличивать гривневую часть в структуре государственного долга“, - считает глава профильного комитета.

Гетманцев напомнил, что на сегодня между Украиной и МВФ достигнута предварительная договоренность по новой 18-месячной программе финансирования stand-by на сумму около 5 миллиардов долларов. Первый транш ожидается получить в течение двух-трех недель.

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“Я не готов сейчас говорить об остальных суммах от других организаций, но ведутся переговоры и со Всемирным банком, и с Еврокомиссией о предоставлении средств. И очень важно, что мы не считаем получение средств от международных партнеров какой-либо победой с нашей стороны. Мы прекрасно понимаем, что это, к сожалению, вынужденная мера, которая спровоцирована кризисом и которая необходима, чтобы выйти из него с наименьшими потерями“, - сказал нардеп.

Напомним, что Украина и МВФ договорились о кредите stand-by на пять миллиардов долларов.