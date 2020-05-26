Госдолг Украины превысил $81 млрд - Минфин

Среди внешних источников финансирования приоритетом остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами.

Государственный долг Украины за апрель 2020 года в гривневом эквиваленте уменьшился на 2,7% - до 2,196 триллиона гривен. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В то же время, согласно сообщению, госдолг Украины в эквиваленте в иностранной валюте увеличился на 1,3% - до $81,4 млрд.

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По информации ведомства, на объем госдолга повлияли курсовые скачки на валютном рынке. Так, согласно данным НБУ, ревальвация гривны по отношению к доллару в апреле составила 4,04%.

“Благодаря сформированному достаточному запасу финансовой ликвидности, Минфин комфортно прошел период неблагоприятной конъюнктуры рынка на внутреннем рынке капитала, своевременно и в полном объеме выполняя свои финансовые обязательства“, - говорится в сообщении.

В Минфине сообщили, что в отчетном периоде были осуществлены выплаты 9,9 миллиарда гривен по погашению государственного долга и 9 миллиардов гривен по его обслуживанию.

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“С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами“, - говорится в сообщении.

Напомним, что Кабмин обсуждает с международными партнерами реструктуризацию госдолга.