Антикризисная поддержка: рабочая группа подготовила для Кабмина 35 инициатив

Инициативы разделены на 4 блока - улучшение доступа к ресурсам, доступ к рынкам, дерегуляция и инфраструктура поддержки бизнеса.

Рабочая группа антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса определила перечень из 35 инициатив, которые будут переданы Кабмину. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

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Согласно сообщению, все инициативы разделены на 4 главных блока поддержки украинского бизнеса - это улучшение доступа к ресурсам, доступ к рынкам, дерегуляция и инфраструктура поддержки бизнеса.

“Половина инициатив из ТОП-10 относятся к дерегуляционному блоку - это самый быстрый и действенных путь помочь бизнесу“, - отметил заместитель главы Минэкономики Дмитрий Романович.

По его словам, на заседании группы также обсудили предложения изменений в действующие законы Украины и новые законопроекты.

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“Доступ к финансам, доступность кредитования требует такого инструмента как государственные портфельные гарантии. Их запуск возможен после изменений в бюджетный кодекс и бюджет Украины. Соответствующие законопроекты дорабатываются Министерством финансов совместно с профильным комитетом ВР и Минэкономики“, - сообщил Романович.

Напомним, что Зеленский предложил Кабмину ряд изменений в Налоговый кодекс.