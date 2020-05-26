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У Госгеокадастра Украины сменился руководитель

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Временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет Юлия Мороз.
У Госгеокадастра Украины сменился руководитель
У Госгеокадастра Украины сменился руководитель
Скриншот

Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Денисом Шмыгалем, опубликовано на сайте украинского правительства.

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Другим своим распоряжением Кабмин назначил временно исполняющей обязанности руководителя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра первого заместителя главы ведомства Юлию Мороз.

“Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, выполнение обязанностей председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на первого заместителя председателя указанной Службы Мороз Юлию Анатольевну“, - говорится в документе.

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До работы в Госгеокадастре Юлия Мороз была начальником юридического отдела ООО “Юридический центр Фемида-плюс“ и возглавляла ООО “Юридическая компания Эверест“.

Напомним, что в Ровно было найдено тело заместителя начальника областного ГУ Госгеокадастра Илью Карпова.

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Теги: Госгеокадастр, увольнения, кадровые назначения, Кабмин, госслужба
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