Среднесуточное потребление электроэнергии в рабочие дни увеличилось лишь на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей.

В Укрэнерго сообщили, как смягчение карантина повлияло на потребление электрики depositphotos.com

Второй этап ослабления карантина пока не дал ощутимого роста потребления электроэнергии. Об этом сообщается на Facebook-странице компании “Укрэнерго“.

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Согласно сообщению, среднесуточное потребление в рабочие дни увеличилось лишь на 0,2% до 348,4 млн кВт-ч по сравнению с предыдущей неделей. В то же время это на 2,7% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (358 млн кВт-ч).

Также в компании сообщили, что на протяжении предыдущей недели суточные объемы нераспроданной конечному потребителю электроэнергии в среднем составляли около 40 млн кВт-ч.

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“Эти объемы были реализованы на балансирующем рынке тем его участникам (производителям), которые в соответствии с Правилами рынка подавали заявки на разгрузку (то есть, соглашались перепродать своим покупателям/потребителям чужую электроэнергию вместо того, чтобы производить свою)“, - сообщили в Укрэнерго.

Напомним, что в Украине снизилось производство электроэнергии.