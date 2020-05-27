Наибольшее падание инвестиций зафиксировано в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха.

Инвестиции в экономику Украины сократились более чем на треть - Госстат depositphotos.com

Капитальные инвестиции в экономику Украины в І квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 35,5% - до 76,9 миллиарда гривен. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Согласно информации Госстата, наибольшее падание инвестиций зафиксировано в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 79,1% (до 222,5 миллиона гривен).

Также сокращение инвестиций наблюдалось в сфере авиационного транспорта - на 77,3% (до 120 миллионов гривен) и обеспечения едой и напитками - на 74,2% (до 167,6 миллиона гривен).

В то же время наибольший рост капитальных инвестиций в І квартале произошел в сферах электросвязи - на 41,4% (до 2,8 миллиарда гривен), информации и телекоммуникаций - на 8,7% (до 4,6 миллиарда гривенн).

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Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что президент Владимир Зеленский предложил Катару инвестировать в Украину.