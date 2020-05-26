Государство частично компенсировало сельхозпроизводителям покупку отечественной техники и оборудования.

Более полмиллиарда гривен: Кабмин рассчитался с аграриями за 2019 год depositphotos.com

Кабинет министров Украины направил 555 миллионов гривен на погашение задолженности перед сельскохозяйственными производителями за 2019 год. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

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Согласно сообщению, в октябре-ноябре 2019 года аграрии приобрели технику и оборудование по госпрограмме, согласно которой государство частично компенсирует им стоимость приобретенной отечественной техники.

Всего сумма задолженности по этой программе составляла 564 млн грн, последние 9 млн грн будут утверждены к уплате в ближайшее время. Средства получат 4102 агрария, которые за указанный период приобрели 14 756 единиц техники и оборудования на общую сумму 2,7 млрд грн.

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“Для правительства крайне важно продолжить финансирование программы по технике, ведь за годы своей реализации она демонстрирует положительные экономические эффекты. Так, число производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации возросло до 4,5 раза, что способствовало расширению количества рабочих мест минимум на 5 тыс.“, - сообщил министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, что одесским аграриям частично возместят потери из-за засухи.