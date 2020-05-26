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В Кабмине готовят стратегию экономического восстановления Донбасса

Комментариев: 2
Цель стратегии - создание условий для возвращения человеческого капитала, развития и роста показателей территорий, пострадавших от вооруженной агрессии РФ.
В Кабмине готовят стратегию экономического восстановления Донбасса
В Кабмине готовят стратегию экономического восстановления Донбасса
depositphotos.com

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начало работу над проектом Стратегии экономического восстановления Донбасса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, целью стратегии должно стать обеспечение условий для возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Для разработки стратегии при министерстве будет создана соответствующая межведомственная рабочая группа.

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“Письма с приглашением присоединиться к работе были направлены Минреинтеграции 189 учреждениям, среди которых: органы государственной власти; органы местного самоуправления (местные советы и ОТГ); ассоциативные объединения; научно-исследовательские учреждения; международные и общественные организации“, - говорится в сообщении.

Напомним, что Зеленский утвердил изменения оформления документов жителям зоны ООС.

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Теги: Кабмин, Донбасс, оккупированные территории, реинтеграция, стратегия
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.05.2020, 17:46
Оценка:  0
гость
Вчера был лютый прикол. Был на сауне со шлюхой,перебрал с водкой и блеванул. Телка на рыгачказ подскользнулась,наебнулась и разбила башню. Администратора давай бычить типа это я её пиздохал.позвала охрану,тот бык меня отхуячил. Щас лежу,ебло ноет,ребра балят, ох и пoeбалсо)
mtrevbccde    26.05.2020, 17:28
Оценка:  -22
mtrevbccde
Дурні думками багатіють...)))))
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