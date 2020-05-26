В Кабмине готовят стратегию экономического восстановления Донбасса
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начало работу над проектом Стратегии экономического восстановления Донбасса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Согласно сообщению, целью стратегии должно стать обеспечение условий для возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.
Для разработки стратегии при министерстве будет создана соответствующая межведомственная рабочая группа.
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“Письма с приглашением присоединиться к работе были направлены Минреинтеграции 189 учреждениям, среди которых: органы государственной власти; органы местного самоуправления (местные советы и ОТГ); ассоциативные объединения; научно-исследовательские учреждения; международные и общественные организации“, - говорится в сообщении.
Напомним, что Зеленский утвердил изменения оформления документов жителям зоны ООС.
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