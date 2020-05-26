Грузия добилась от "Газпрома" снижения цены на газ

Цены на "голубое топливо" будут снижены примерно на 15%.

Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с российской компанией “Газпром“ и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщают российские СМИ.

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По ее словам, с учетом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, контракт с “Газпромом“ во вторник был пересмотрен.

“Исходя из коммерческой тайны, я не будут называть вам конкретных цифр, однако скажу, что цена на природный газ будет понижена приблизительно на 15%“, - сказала Турнава.

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В 2019 году Грузия закупила у РФ 160 млн кубометров газа, что составило порядка 5% от общего объема импорта.

Напомним, что Россия снизила цену на газ для Болгарии на 40%.