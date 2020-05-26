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Грузия добилась от "Газпрома" снижения цены на газ

Комментариев: 1
Цены на "голубое топливо" будут снижены примерно на 15%.
Грузия добилась от "Газпрома" снижения цены на газ
Грузия добилась от "Газпрома" снижения цены на газ
depositphotos.com

Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с российской компанией “Газпром“ и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщают российские СМИ.

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По ее словам, с учетом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, контракт с “Газпромом“ во вторник был пересмотрен.

“Исходя из коммерческой тайны, я не будут называть вам конкретных цифр, однако скажу, что цена на природный газ будет понижена приблизительно на 15%“, - сказала Турнава.

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В 2019 году Грузия закупила у РФ 160 млн кубометров газа, что составило порядка 5% от общего объема импорта.

Напомним, что Россия снизила цену на газ для Болгарии на 40%.

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Теги: Газпром, цены на газ, Грузия, газовый контракт, импорт газа
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.05.2020, 17:51
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гость
А я добился чтоб моя сеструха мне отсосала. Я добивался этого год почти. Сегодня утром она мне отсосала второй раз. Надеюсь сосать она будет на регулярной основе. Пежить её пока стрёмно,в 12 лет она целка ещё.хотя сосёт она уже как бывалая блядина). Повезло мне с сестрой
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