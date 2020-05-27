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Нефть в среду медленно теряет в цене

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Падение котировок вызвано неопределенностью относительно сроков восстановления спроса.
Нефть в среду медленно теряет в цене
Нефть в среду медленно теряет в цене
depositphotos.com

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7.54 по Киеву июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent упали в цене на 0,17% - до 36,11 доллара за баррель. В то же время июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,32% - до 34,24 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, снижение стоимости нефти связано с неопределенностью относительно сроков восстановления спроса на топливо, несмотря на ослабление во многих странах карантинных ограничений.

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Кроме того, инвесторы обеспокоены ухудшением отношений США и КНР. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США планируют принять в адрес Китая меры в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.

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Теги: нефть, фьючерсы, баррель, котировки, энергоресурсы
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