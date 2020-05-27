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Укрзализныця открыла продажу билетов по Украине

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Проездные документы можно приобрести как через онлайн-сервисы, так и в железнодорожных кассах.
Укрзализныця открыла продажу билетов по Украине
Укрзализныця открыла продажу билетов по Украине
flickr.com

“Укрзализныця“ открыла продажу билетов на первые направления по Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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“Через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов Интерсити+: №721 / 722 и №726 / 725 Киев-Харьков, №763 / 764 Киев-Одесса, №711 / 712 Киев-Константиновка и №740 / 739 Киев-Кривой Рог“, - написал он.

Также в среду в 8:00 возобновили работу железнодорожные кассы на всех вокзалах страны, сообщается на сайте Укрзализныци.

“Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами. Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты продаваться не будут“, - говорится в сообщении.

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С учетом карантина на данный момент реализуются билеты только на половину мест в вагонах. При этом места, на которые продаются билеты, расположены в шахматном порядке.

Напомним, что глава УЗ рассказал, как восстановят работу поездов.

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Теги: укзализныця, поезда, билеты, ж/д перевозки, кассы
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