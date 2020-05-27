Серебряные 1000-гривневые банкноты пойдут с молотка

Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

4 июня 2020 года Национальный банк Украины проведет электронных биржевые аукционы по продаже сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 гривен образца 2019 года. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

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Согласно сообщению, на первый аукцион выставляется 20 отдельных лотов по одной серебряной банкноте в каждом.

На второй аукцион будут выставлены 10 отдельных лотов по 2 серебряные банкноты в каждом лоте.

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“Электронный аукцион по продаже указанных сувенирных банкнот из серебра планируется провести на Универсальной товарной бирже “Контрактовый дом УМВБ“. Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа“, - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, что НБУ назвал лучшие монеты 2019 года.