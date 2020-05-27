Укрзализныця создает отдельный филиал для управления вокзалами

Основная цель создания структуры - сделать украинские вокзалы эффективными и вывести их на безубыточный уровень.

С 1 июля в структуре АО Укрзализныця появится отдельный филиал - “Вокзальная компания“. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, основная цель создания структуры - сделать украинские вокзалы эффективными и вывести их на безубыточный уровень.

“Достичь этого планируется, в частности, за счет развития коммерческих площадей“, - рассказал директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике Укрзализныци Антон Саболевский.

В Укрзализныце таже сообщили, что персонал для нового филиала сформируют из других подразделений - в частности, “Пассажирской компании“, Центра строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений, а также региональных филиалов.

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По словам Соболевского, система новой компании заимствована у Deutsche Bahn. Так, в немецкий холдинг входит отдельная компания, занимающаяся вокзалами, - DB Netze Stations. За 2019 год она получила прибыль в размере 349 млн евро.

Напомним, что в Киеве на Центральном и Южном ж/д вокзалах снесут МАФы.