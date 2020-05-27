В МИД назвали страны Азии, где "можно заработать много денег"

Наряду с Китаем и Индией украинский бизнес называет приоритетными рынками Узбекистан и Казахстан.

В МИД назвали страны Азии, где "можно зарабатывать много денег" facebook.com/UkraineMFA

В Министерстве иностранных дел Украины активно работают над построением тесных контактов между украинским и азиатским бизнесом. Об этом в интервью Фактам сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Читай также: Конфликт с Болгарией исчерпан - МИД

По его словам, азиатский регион является мощным источником инвестиций и открывает новые возможности для сбыта украинских товаров - от сельскохозяйственной продукции до машиностроения.

“Рынки Азии очень платежеспособные, то есть там реально можно зарабатывать много денег. Поэтому мы ежедневно работаем и над кадровым усилением азиатского направления в МИД, и над построением более качественных контактов между украинским и азиатским бизнесом, и над активизацией политического диалога“, - сказал Кулеба.

Он также отметил, что наряду с Китаем и Индией украинский бизнес называет приоритетными рынками Узбекистан и Казахстан.

Читай также: В МИД ответили РФ на заявление о Зеленском

“Нам действительно очень интересны эти две страны. У нас были очень мощные позиции в Центральной Азии, но, к сожалению, с годами они в силу ряда причин были серьезно утрачены, и сейчас их надо восстанавливать из руин“, - подытожил министр.

Напомним, что Россия в ООН пыталась ослабить санкции, Украина заблокировала резолюцию.