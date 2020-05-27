Производство атомной энергии упало до исторического минимума - Энергоатом

Снижение выработки не связано с мероприятиями по повышению безопасности работы энергоблоков.

Выработка атомной энергии на украинских АЭС упала до исторического минимума. Об этом на своей странице в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности президента НАЭК Энергоатом Петр Котин.

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Он уточнил, что это не связано с проведением плановых мероприятий по повышению безопасности работы энергоблоков.

“Все мероприятия по безопасности расписаны пошагово и обычно для их реализации не надо ни останавливать энергоблоки, ни выводить их в резерв. Главное - чтобы компанию не загоняли в долги, а у нас была возможность зарабатывать и закрывать все сделки с нашими подрядчиками“, - написал Котин.

Вместо этого, по его словам, ограничения, наложенные государством в выработке энергии, упали до исторического минимума - 6630 МВт из 9490 имеющихся.

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“Вряд ли это будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны“, резюмировал руководитель Энергоатома.

Напомним, что 18 мая энергоблок №1 Ривненской АЭС был отключен от энергосети.