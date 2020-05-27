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Производство атомной энергии упало до исторического минимума - Энергоатом

Комментариев: 3
Снижение выработки не связано с мероприятиями по повышению безопасности работы энергоблоков.
Производство атомной энергии упало до исторического минимума - Энергоатом
Производство атомной энергии упало до исторического минимума - Энергоатом
РАЭС

Выработка атомной энергии на украинских АЭС упала до исторического минимума. Об этом на своей странице в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности президента НАЭК Энергоатом Петр Котин.

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Он уточнил, что это не связано с проведением плановых мероприятий по повышению безопасности работы энергоблоков.

“Все мероприятия по безопасности расписаны пошагово и обычно для их реализации не надо ни останавливать энергоблоки, ни выводить их в резерв. Главное - чтобы компанию не загоняли в долги, а у нас была возможность зарабатывать и закрывать все сделки с нашими подрядчиками“, - написал Котин.

Вместо этого, по его словам, ограничения, наложенные государством в выработке энергии, упали до исторического минимума - 6630 МВт из 9490 имеющихся.

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“Вряд ли это будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны“, резюмировал руководитель Энергоатома.

Напомним, что 18 мая энергоблок №1 Ривненской АЭС был отключен от энергосети.

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Теги: Энергоатом, атомная энергетика, АЭС, электроэнергия, атомные станции
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Комментариев (3)
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iviss    27.05.2020, 14:25
Оценка:  0
iviss
Вот к чему приводит лобирование Ахметовского бизнеса его людьми на самых высоких должностях власти. Для использования угля гасят мощности АЭС-ов, давайте жгите уголь. Все для большего обогащения богатых.
Vixerunt    27.05.2020, 14:40
Оценка:  +1
Vixerunt
ну ему ведь позволяют это делать? в США такие барыги/олигархи сидят в тюрьме как баламуты и казнокрады.
iviss    27.05.2020, 14:43
Оценка:  0
iviss
Это да. Хотя не все однозначно. В штатах лобби тоже дохрена, даже на законодательном уровне это прописано только не так все тупо. Должно быть выгодно людям, хотя бы части населения. А у нас главное интерес группки олигархов, а люди похрену.
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