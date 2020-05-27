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Кабмин разделил Минэкоэнерго на два министерства

Комментариев: 2
Решение о разделении полномочий ведомства было вызвано кризисом в сфере энергетики.
Кабмин разделил Минэкоэнерго на два министерства
Кабмин разделил Минэкоэнерго на два министерства
Урядовий портал

Кабинет министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два профильных ведомства. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 27 мая.

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Согласно решению, ведомство будет переименовано в Министерство энергетики. При этом будет создано Министерство защиты окружающей среди и природных ресурсов Украины.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, решение о разделении полномочий министерства было вызвано кризисом в сфере энергетики.

“Мы идем таким путем: выделяем министерство экологии, будем ускорять все процедуры, двигаться вперед. И критически важно обеспечить стабильность министерства энергетики“, - сказал глава правительства.

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По словам и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец, разделение полномочий в сферах защиты окружающей среды и энергетики даст возможность комплексно упорядочить процесс формирования государственной политики в этих сферах и избежать конфликта интересов при ее реализации.

Напомним, что в Украине может появиться еще одно министерство.

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Теги: Минэкоэнерго, Кабмин, министерства, Министерство энергетики, экология
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.05.2020, 15:23
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гость
Вчера было вписка на хате. Попили водочки,телок поебли. С утра с дикого бодуна вызвал тёлкам такси,вышел на балкон,когда телки уезжали и блеванул на них.Таксист отказался их везти,они визжат пуститепомытся, а я грю за отсос бесплатно ок,ну они так и пошли облевпные. Ахххах
гость  (аноним)  27.05.2020, 15:22
Оценка:  0
гость
а як же фраза клоуна про те що наплодив порох міністерств?))
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