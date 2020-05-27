Решение о разделении полномочий ведомства было вызвано кризисом в сфере энергетики.

Кабмин разделил Минэкоэнерго на два министерства Урядовий портал

Кабинет министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два профильных ведомства. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 27 мая.

Читай также: Кабмин хочет остановить строительство новых солнечных и ветряных электростанций

Согласно решению, ведомство будет переименовано в Министерство энергетики. При этом будет создано Министерство защиты окружающей среди и природных ресурсов Украины.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, решение о разделении полномочий министерства было вызвано кризисом в сфере энергетики.

“Мы идем таким путем: выделяем министерство экологии, будем ускорять все процедуры, двигаться вперед. И критически важно обеспечить стабильность министерства энергетики“, - сказал глава правительства.

Читай также: Долги за электроэнергию приведут к дефолту поставщиков - Минэнерго

По словам и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец, разделение полномочий в сферах защиты окружающей среды и энергетики даст возможность комплексно упорядочить процесс формирования государственной политики в этих сферах и избежать конфликта интересов при ее реализации.

Напомним, что в Украине может появиться еще одно министерство.