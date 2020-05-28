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В Нацбанке не исключают снижения учетной ставки до 7%

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Инфляционные тенденции способствуют более мягкой монетарной политике, а экономику нужно стимулировать.
В Нацбанке не исключают снижения учетной ставки до 7%
В Нацбанке не исключают снижения учетной ставки до 7%
НБУ

Национальный банк Украины может опустить учетную ставку ниже 7%. Об этом в интервью Liga.net сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.

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По его словам, на данном этапе инфляционные тенденции способствуют более мягкой монетарной политике.

“Пересмотр будет только в июле. Если к тому моменту условия будут располагать к снижению - снизим. Пока можно сказать, что инфляционные тенденции действительно способствуют более мягкой монетарной политике. Второй момент - мы видим, что экономику нужно стимулировать“, - сказал Сологуб.

Он также отметил, что учетная ставка в 7% - это нейтральный уровень, который не ограничивает, но и не подстегивает экономику к росту.

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“В развитых странах ставка уже - ближе к нулю. В Украине тоже, вероятно, ставка будет ниже 2%, поэтому если мы говорим, что нам нужна стимулирующая монетарная политика, учетная ставка тоже должна снижаться быстрее“, - сказал замглавы НБУ.

Напомним, что НБУ снизил учетную ставку до 8%.

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Теги: НБУ, учетная ставка, монетарная политика, инфляция, экономический рост
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