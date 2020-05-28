Кабмин продлил запрет на экспорт противоэпидемических товаров

Исключение сделали для водонепроницаемых костюмов и герметичных одноразовых халатов.

Кабинет Министров Украины продлил до 1 июля 2020 года запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

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При этом постановление Кабмина дополнили нормой, согласно которой экспорт водонепроницаемых защитных костюмов и халатов, которые относятся к первому и пятому типу защиты, будет разрешен.

Также, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ГП “Государственные закупки“ при подписании договоров будет отдавать предпочтение украинским производителям и “той продукции, которая лежит на складах“.

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Постановление было принято с доработкой в однодневный срок.

Напомним, что Украина за январь-февраль 2020 годаэкспортировала около 640 тонн медицинских масок.