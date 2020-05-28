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Кабмин одобрил поставки сжиженного газа из США

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Объем поставок составит 5,5 млрд кубических метров в год, общий срок проекта - не менее 20 лет.
Кабмин одобрил поставки сжиженного газа из США
Кабмин одобрил поставки сжиженного газа из США
depositphotos.com

Кабинет министров подписал меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana natural gas Exports, Inc. относительно поставок сжиженного газа в Украину. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Согласно документу, обнародованному Гончаренко, объем таких поставок составит 5,5 млрд кубических метров в год. Общий срок проекта - не менее 20 лет. Цена будет определяться согласно рынку Henry Hub.

Также сообщается, что проект может быть частично профинансирован правительствами США и Евросоюза.

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“Меморандум не создает юридических обязательств и является лишь декларацией о намерениях“, - говорится в документе.

Напомним, что Украина получает сжиженный газ из Польши.

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Теги: сжиженный газ, поставки, США, Кабмин, энергоресурсы
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